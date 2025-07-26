تواصل المنتخبات السعودية للدراجات، معسكرها الإعدادي الذي يُقام في منطقة عسير ضمن خطة الاستعدادات المكثّفة للمشاركة في البطولات الآسيوية والقارية القادمة، وفي سياق الجهود التي يبذلها الاتحاد السعودي للدراجات، لتعزيز تنافسية المنتخبات الوطنية على الساحة الدولية، وتحقيق نتائج تواكب تطلعات الرياضة السعودية في المحافل القارية والعالمية. ويضمّ المعسكر الإعدادي من مختلف الفئات، 60 لاعباً ولاعبة، يخضعون لبرنامج تدريبي متكامل يشمل تمارين صباحية ومسائية تتنوّع بين التدريبات الفنية واللياقية على الطرقات، والتمارين داخل الصالة الرياضية، وتمارين الصعود والانحدارات والتحمّل لمسافات طويلة بهدف رفع المستوى البدني والجاهزية الفنية للرياضيين. ويتضمن البرنامج الإعدادي الذي يمتد حتى نهاية أكتوبر القادم، جلسات تثقيفية طبية حول التغذية الرياضية، وطرق الوقاية من الإصابات، وآليات التعامل معها وذلك في إطار حرص الجهازين الفني والطبي على توعية اللاعبين والرفع من كفاءتهم داخل وخارج المضمار. ‏