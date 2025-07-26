بعد 17 شهراً من انهياره المفاجئ نتيجة حالة نادرة في الدماغ كادت تودي بحياته، عاد الدولي السويدي السابق كريستوفر أولسون إلى الملاعب، ليسجل هدفاً في أول مباراة له مع ناديه الطفولي إيك سليبنر أمام اوستيراكر يونايتد.في 20 فبراير 2024، فقد أولسون وعيه في منزله ونُقل إلى مستشفى جامعة آرهوس حيث خضع للتنفس الاصطناعي، بعد اكتشاف إصابته بجلطات دماغية نتيجة التهاب نادر في الأوعية الدموية. بعد أسابيع في المستشفى، نجا بأعجوبة بفضل التدخل الطبي السريع.اليوم، وفي عمر الـ29، أكد أولسون أنَّ الجزء الأصعب أصبح خلفه، مُشدداً على أهمية الصبر والتفكير الإيجابي في رحلته. هدفه الأخير رمز لانتصاره على الموت.