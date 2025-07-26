نشر قائد نادي النصر السعودي عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إنستغرام» صورا من معسكر فريقه في النمسا، استعدادا للموسم الجديد 2025-2026، بعد إجازة إضافية حصل عليها عقب نهاية الموسم الماضي، وقال فيها: «بدأنا الآن وعيوننا على المستقبل»، معززاً صفوف الفريق في تحضيراته للموسم الرياضي الجديد 2025-2026، والذي سيكون انطلاقته ببطولة السوبر السعودي بمواجهة فريق الاتحاد في نصف نهائي المسابقة 19 أغسطس القادم في هونغ كونغ، إذ يطمح «رونالدو»، الذي جدد عقده حتى صيف 2027، في قيادة الفريق لتحقيق الألقاب بعد موسم مخيب لم يشهد تتويجا محليا أو قاريا، رغم حصول «الدون» على الحذاء الذهبي كهداف الدوري السعودي للمرة الثانية على التوالي.وميدانيا يخوض الفريق اليوم (السبت) أولى مبارياته الودية في معسكره الخارجي أمام فريق يوهان سانت النمساوي، إذ يسعى المدرب جيسوس للوقف على مستويات بعض اللاعبين قبل المغادرة إلى البرتغال يوم (الإثنين) 4 أغسطس القادم لمواصلة البرنامج الإعدادي من خلال المرحلة الثانية لمدة أسبوع واحد، بعد ذلك سيعود الفريق إلى الرياض (الإثنين) 11 أغسطس، على أن تطير البعثة النصراوية إلى هونغ كونغ (الجمعة) 15 أغسطس على متن طائرة خاصة، من أجل التحضير لمواجهة فريق الاتحاد الثلاثاء 19 أغسطس، الساعة 3:00 عصراً على استاد هونغ كونغ الدولي، ضمن دور نصف النهائي لكأس السوبر السعودي.