توقع البرازيلي إلتون خوسيه، نجم نادي النصر السابق، عودة «العالمي» إلى منصات التتويج تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

وكان نادي النصر قد تعاقد مع جورجي جيسوس، منتصف الشهر الجاري، لقيادة الفريق لمدة موسم واحد، خلفاً للإيطالي ستيفانو بيولي.

وقال إلتون في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»: «أفضل ما فعلته إدارة النصر هو التعاقد مع جيسوس، لقد كان الحلقة المفقودة في الفريق، وأتوقع أن يكون موسم 2025-2026 هو موسم النصر، وسيصنع جيسوس ورونالدو التاريخ بقيادة الفريق للعودة إلى القمة».

وأضاف: «أعتقد أن جيسوس يعرف بالفعل ما يحتاج إليه، وأنا متأكد أنه سيجلب اللاعبين المناسبين الذين سينسجمون مع تشكيلة النصر».

وختم: «أنا هنا في البرازيل، دائماً أشجع وأتابع نادي النصر، حظاً موفقاً لجورجي جيسوس في هذا التحدي الجديد، ولكل اللاعبين والإدارة».

ويخوض «العالمي» معسكراً في النمسا استعداداً للموسم الجديد 2025-2026، حيث يبدأ مشواره بمواجهة الاتحاد في 19 أغسطس القادم، في نصف نهائي كأس السوبر.