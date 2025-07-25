نجح نادي تولوز الفرنسي في التوصل إلى اتفاق مع نادي روما الإيطالي، للتعاقد مع النجم الدولي السعودي سعود عبدالحميد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.وكانت «عكاظ» انفردت في 21 يونيو، و7 يوليو بتفاصيل رغبة الظهير الأيمن سعود عبدالحميد بمواصلة تجربته الاحترافية بالانتقال لنادي تولوز الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من نادي روما الإيطالي، على الرغم من تلقيه عدة عروض من أندية دوري روشن السعودي للمحترفين من أجل الانضمام لها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن فضل سعود عبد الحميد استكمال احترافه خارجياً من خلال الانتقال لنادي تولوز واللعب في الدوري الفرنسي.يذكر أن اللاعب سعود عبدالحميد انتقل من نادي الهلال صيف 2024 إلى نادي روما الإيطالي بعقد لمدة 4 سنوات، مضى منها موسم واحد وتبقت له ثلاثة مواسم.