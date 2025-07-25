غادر المنتخب السعودي لكرة اليد لفئة الناشئين إلى جمهورية مصر العربية لخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه الإعدادي استعداداً للمشاركة في بطولة العالم، التي تستضيفها القاهرة في الفترة من 6 إلى 17 أغسطس 2025.وكان المنتخب قد اختتم معسكره التدريبي في جمهورية سلوفينيا، الذي استمر 6 أيام، وركّز على رفع معدّل اللياقة البدنية وتعزيز الجوانب الفنية والتكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب جوليان رويز.وسيخوض المنتخب خلال المرحلة الأخيرة من الإعداد، التي تمتد لـ11 يوماً في مصر، مواجهتين وديتين الأولى أمام المنتخب المصري في 28 يوليو، والثانية أمام المنتخب التونسي في 31 يوليو، بهدف اختبار الجاهزية قبل الدخول في أجواء المنافسة الدولية التي يشارك فيها المنتخب للمرة الثالثة في تاريخه.وقد أسفرت قرعة بطولة العالم عن وقوع المنتخب السعودي ضمن المجموعة الرابعة (D) التي تضم منتخبات قوية ذات خبرة دولية، وهي البرازيل، آيسلندا، غينيا.وتعد هذه المجموعة تحدياً حقيقياً لأخضر الناشئين، إذ تمثل مزيجاً من الأساليب الكروية المختلفة من أوروبا، وأمريكا الجنوبية، وأفريقيا.