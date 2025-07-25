أعلن نادي دبي يونايتد لكرة القدم تعيين المدرب الإيطالي أندريا بيرلو مديراً فنياً جديداً للفريق الأول، الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى في الدوري الإماراتي لكرة القدم. وكان بيرلو، الفائز بكأس العالم عام ٢٠٠٦، وأحد أبرز لاعبي خط الوسط في جيله، يتمتع برؤية كروية فريدة وخبرة تدريبية قيّمة اكتسبها من تجاربه مع يوفنتوس وسامبدوريا. ويمثل انضمامه فصلاً جديداً ومثيراً في مسيرة الفريق، ويعكس طموحه المتنامي في عالم كرة القدم الإماراتية.علماً بأن نادي دبي يونايتد كان قد حل في المركز الرابع من منافسات دوري الدرجة الأولى الإماراتي.وكان نادي دبي يونايتد الإماراتي قد تأسس في سبتمبر 2022، ولعب في موسمه الأول في دوري الدرجة الثانية الإماراتي، وصعد في ذات الموسم إلى دوري الدرجة الأولى الذي استمر به حتى الوقت الحالي، ويسعى في الموسم الجديد إلى الصعود إلى دوري المحترفين الإماراتي.