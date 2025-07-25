بعد فشل انتقال الدولي السلوفاكي ديفيد هانكو، لفريق نادي النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أعلن نادي أتلتيكو مدريد، تعاقده مع «هانكو»، الذي يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر، إذ كان النصر قريبا من اللاعب بعد اتفاق الطرفين على شروط التعاقد، ولم يتم ذكر السبب الرئيسي خلف إلغاء الصفقة حتى الآن.وشهدت الانتقالات الصيفية في القارة الأوروبية، حراكًا واسعًا من الأندية لتدعيم صفوفها استعدادًا للموسم القادم في مسابقات كرة القدم، ففي إيطاليا، انتقل المدافع البرتغالي جواو ماريو إلى فريق يوفنتوس الإيطالي قادمًا من فريق بورتو البرتغالي، ويبلغ اللاعب جواو ماريو من العمر 25 عامًا، كما يشغل مركز الظهير الأيمن، وشارك في خمس مباريات مع المنتخب البرتغالي وجاءت مشاركته الأولى في نوفمبر عام 2023 أمام منتخب ليختشنتاين.وفي إنجلترا، أنهى فريق أرسنال صفقته الخامسة التي ضمت المدافع الإسباني كريستيان موسكيرا، قادمًا من فريق فالنسيا الإسباني.وأفاد فريق أرسنال عبر موقعه الرسمي أنه تعاقد مع المدافع الذي يلعب للمنتخب الإسباني لأقل من 21 عامًا، بعقد طويل الأجل، مؤكدًا أنه سيرتدي القميص رقم 3 وسينضم للفريق في الجولة الاستعدادية للموسم في آسيا.وتمكن ليفربول، من ضم اللاعب الفرنسي هوجو إيكيتيكي إلى صفوفه قادمًا من فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني بعقد يمتد إلى ستة أعوام.كما نجح فريق وولفرهامبتون الإنجليزي في ضم اللاعب الكولومبي جون أرياس القادم من فريق فلومينينسي البرازيلي بعقدٍ يمتد لـ 4 مواسم مع خيار إضافة عام آخر.