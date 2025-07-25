عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، اجتماعه الدوري بمقر الاتحاد في الرياض، برئاسة رئيس مجلس الإدارة محمد الحربي، وبحضور أعضاء المجلس، وذلك في مستهل أعمال الدورة الأولمبية الجديدة 2024 - 2028.وثمن رئيس الاتحاد في مستهل الاجتماع الدعم الذي يحظى به الاتحاد وعموم القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة، والمتابعة المستمرة من رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، ونائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يشكّل دافعًا كبيرًا لمواصلة تحقيق الإنجازات وتطوير العمل المؤسسي داخل الاتحاد.وجرى خلال الاجتماع استعراض التقرير المالي للنصف الأول من العام، ومناقشة التقارير النصفية ذات الصلة بالأداء الفني والإداري، إلى جانب استعراض إستراتيجية الاتحاد والبرنامج الزمني للأنشطة الرياضية على المستويين المحلي والدولي.وأقر المجلس تشكيل العديد من اللجان المتخصصة، من أبرزها لجنة المرأة برئاسة عضو المجلس المهندسة الرباب الحي، واعتماد لجنة الحوكمة؛ بهدف تعزيز الالتزام بالإجراءات التنظيمية وتطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة داخل الاتحاد.