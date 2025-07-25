تأهلت فرق حرس الحدود، والقاعدة الجوية، والدفاع الجوي، وقوة طوارئ عسير إلى الدور نصف النهائي من بطولة درع الوطن للقطاعات العسكرية 2025، التي تنظمها غرفة أبها ممثلة بلجنة القطاع الرياضي، وذلك بإشراف فرع وزارة الرياضة بمنطقة عسير، وهيئة تطوير المنطقة، وتُقام منافساتها على ملعب مدينة الملك فيصل العسكرية.وجاء تأهل الفرق الأربعة عقب مباريات الدور ربع النهائي، وتغلب فريق حرس الحدود على الدفاع المدني بثلاثة أهداف دون مقابل، وكسب فريق القاعدة الجوية نظيره الأمن البيئي بأربعة أهداف دون رد.وفي مواجهة أخرى، تمكن فريق الدفاع الجوي من الفوز على القوات البرية بهدفين مقابل هدف، وحسمت ركلات الترجيح لقاء قوة طوارئ عسير والأمن العام بنتيجة (9 - 8)، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (1 - 1).ومن المقرر أن تُقام مواجهات نصف النهائي يوم الأحد القادم، ويلتقي في المباراة الأولى فريق حرس الحدود مع فريق الدفاع الجوي، وتجمع المباراة الثانية فريق القاعدة الجوية بفريق قوة طوارئ عسير.