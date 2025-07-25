وضع مسؤولو نادي فيورنتينا الإيطالي نصب أعينهم قائد الأهلي اللاعب الإيفواري فرانك كيسيه ليكون الصفقة القادمة للفريق الكروي الأول لكرة القدم.وأكدت قناة سكاي الرياضية الإيطالية إن فيورنتينا يضغط من أجل ضم فرانك كيسييه، وفي الأيام القادمة سيكون للفيولا اتصالات أخرى مع اللاعب ووكلائه لمحاولة إقناعه بالعودة إلى إيطاليا.ويسعى فريق فيورنتينا لتعزيز خط وسط الفريق لا سيما وأن كيسيه تربطه علاقة جيدة بالدوري الإيطالي بعد تجربته في ميلان.وأكدت القناة الإيطالية بأن مسؤولي فيورنتينا جادون بشأن فرانك كيسيه، الإيفواري الهدف الجديد لخط وسط الفيولا ويعملون على إعادته إلى إيطاليا، ويصر النادي البنفسجي لمواصلة المفاوضات مع اللاعب ووكلائه في الأيام القادمة لإقناعه بقبول عرض المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي المدرب السابق لفريق النصر والذي أشرف على تدريب كيسيه أثناء ارتدائه قميص أي سي ميلان، ويسعى بيولي لتكرار تلك التجربة مع فريق فيورنتينا.وفي الجانب الأهلاوي فإن المدرب الألماني ماتياس يايسله متمسك بخدمات اللاعب كيسيه والذي يمثل عنصراً أساسياً في الفريق الذي لعب معه 77 مباراة منذ قدومه قبل موسمين، سجل خلالها 14 هدفاً وصنع 9 أهداف، كما حقق مع الأهلي لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، ويستمر عقد اللاعب الإيفواري مع نادي الأهلي إلى عام 2026م.الجدير بالذكر، أن معسكر فريق الأهلي يقام حالياً في إيطاليا، وخاض الفريق لقاءه الأول في بطولة كأس كومو أمام صاحب الأرض والجمهور فريق كومو وخسره الأهلي بنتيجة 1/ 3 وشارك فرانك كيسيه أساسياً وساهم في الهدف الوحيد لفريقه في ذلك اللقاء.