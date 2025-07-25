من المشاهد التي لا تغيب عن أذهان الجماهير الرياضية قيام حكام الساحة في المستطيل الأخضر برشّ الرغوة البيضاء على العشب وتحديداً عند وجود «الفاولات» والركلات الحرة، لتحديد دقة موقع الكرة والمسافة التي يجب أن يوجد فيها اللاعبون كصد حائط، ولكن وبعد سنوات من استخدامها بدأت ظاهرة «البخاخ» تختفي تدريجياً عن الملاعب، ما ترك الكثير من علامات التعجب والاستفهام والتساؤلات عند الجماهير عن أسباب توقفها بشكل مفاجئ.ويظل السؤال: لماذا توقف استعمال «بخاخ الرغوة» في الملاعب الرياضية العالمية؟يقول مدرب اللياقة البدنية وكرة القدم الكابتن محمد السليم لـ«عكاظ»: «توقفت الأوساط الرياضية في كثير من الدول عن استخدام «بخاخ الرغوة البيضاء» في السنوات الأخيرة، بعد أن اعتمد الـ«فيفا» الرغوة رسمياً في كأس العالم 2014، ولكن لم يستمر الحال مع هذه الرغوة ولم تتضح الرؤية بشأنها بشكل رسمي من الـ«فيفا»، لوجود مشاكل بين مخترعي الرغوة و«فيفا»، فالأخبار المتداولة بخصوصها في وسائل الإعلام كشفت أن «فيفا» استخدم «البخاخ» دون إذن رسمي من مخترعيه الحاصلين على براءة اختراعه؛ وهما بابلو سيلفا ورفيقه هايني أليماني اللذان رفعا قضية حول اختراعهما، واستخدام المنتج في الملاعب الرياضية دون إذن منهما، وقد كسبا القضية وفُرضت غرامات مالية على استخدام «البخاخ»، وما زالت القضية محل جدل إلى يومنا، فبعض مسابقات كرة القدم تواصل استخدام «البخاخ» ولكن ربما قد يكون من نوع آخر وبالشراء المباشر»، وتابع: «البخاخ الأبيض أو الثلجي ساعد الحكام وخصوصاً في مباريات كأس العالم أو مباريات التصفيات المهمة على إنجاز مهماتهم التحكيمية بنجاح كبير، إذ كان للبخاخ دور كبير ومهم في تحديد مسافة الحائط البشري، وتحديد مكان الكرة بدقة، وتقليل الاحتكاك بين اللاعبين والحكام، إذ يحدد أماكن وقوفهم بوضوح».وختم الكابتن السليم حديثه بقوله: «مادة البخاخ غير سامة ولا توجد أي أضرار بيئية لها، فالرغوة تختفي وتتلاشى بعد مدة قصيرة جداً من وضعها على العشب الحقيقي والاصطناعي أو التراب، وهناك شركات عديدة متخصصة لإنتاجها وتسويقها، والعلبة مصنوعة بالكامل من الألومنيوم القابل لإعادة التدوير، وتتكون الرغوة في المتوسط من 20% من غاز البيوتان و1% من المواد الخافضة للتوتر السطحي و2% من المواد الأخرى، و77% عبارة عن ماء، ويتمدد البيوتان أثناء رشّه، ما ينتج عنه رغوة بيضاء، وبمجرد أن يتبخر الماء، تنفجر فقاعات الرغوة وتذوب مرة أخرى، وبعد تبخُّر المكونات السائلة، لا تكون هناك أيّ بقايا مرئية».