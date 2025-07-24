أعرب نجم هوليوود الممثل الشهير ديفيد هاربر، المعروف بدوره في شخصية «هوبر» بسلسلة Stranger Things، وشخصية «ريد غارديان» في عالم مارفل السينمائي، عن انبهاره الشديد بحجم وتنظيم كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، خلال زيارته الأولى إلى المملكة العربية السعودية، وقال هاربر: «حدث مذهل فعلاً، لم أتوقع أن يكون بهذا الحجم وكل شيء هنا نُفذ بإتقان، ويمكنك أن تشعر بالشغف والجهد الكبير في تنظيم هذه البطولة، وتصميم الصالات والإنتاج لا يوصف»، مبدياً إعجابه الشديد بحضور الرياضات الإلكترونية إلى المملكة، وقال: «من الرائع رؤية هذا الشغف بالرياضات الإلكترونية هنا في العاصمة السعودية الرياض، ومن الممتع أن تكون جزءاً من هذا الحدث العالمي الكبير». وأشار هاربر إلى أوجه التشابه بين التمثيل والرياضات الإلكترونية، مؤكداً أن المجالين يتطلبان شغفاً وتركيزاً عالياً. وأضاف: «عندما أكون في قلب مشهد تمثيلي أشعر وكأن الزمن يتباطأ، وأظن أن هذا هو الشعور ذاته لدى لاعبي الرياضات الإلكترونية حين يبدعون في المنافسات»، كما أثنى على الثقافة السعودية وكرم الضيافة، قائلاً: «سررت بلقاء أشخاص رائعين هنا. الثقافة السعودية مميزة بكرمها وروح الود التي يشعر بها الزائر في كل مكان».