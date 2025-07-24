أوضح الأكاديمي القانوني الحسن رديف أن انتخابات مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية لأندية الصندوق هذا العام استثنائية، إذ يحق فيها للعضوين المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة ترؤس مجلس إدارة الشركة الربحية شرط دفع 40 مليون ريال دعماً للنادي. وقال: «هذا الشرط هو لرئاسة مجلس إدارة شركة النادي وليس شرطاً لرئاسة المؤسسة غير الربحية، وعليه فترؤس مجلس إدارة الشركة متاحاً حالياً للعضوين المرشحين من المؤسسة غير الربحية شريطة دفع 40 مليون ريال للنادي».يذكر أنه بحسب التنظيمات الجديدة، يشترط لمن يترشح لرئاسة مجلس إدارة الشركة الربحية بالنادي في أندية الصندوق الأربعة أن يقدم دعماً مالياً لا يقل عن 40 مليون ريال، وفي حال لم يستوفِ أي من المرشحين هذا الشرط تقوم الجمعية العمومية باختيار الرئيس من بين الأعضاء السبعة الذين يتم ترشيحهم من قبل كل من صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسة أعضاء النادي.وكانت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية، أعلنت فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجالس إدارات المؤسسات غير الربحية لأندية الاتحاد، والأهلي، والنصر، والهلال، ابتداءً من الأحد القادم الموافق 27 يوليو 2025م.وأكدت اللجنة أن التنظيمات الجديدة التي تحكم العلاقة بين المؤسسة غير الربحية وشركة النادي لا تشترط أن يكون أحد مرشحي المؤسسة رئيساً لمجلس إدارة شركة النادي، إلا في حال استيفائه الاشتراطات التي تضعها الجمعية العامة لشركة النادي، المكوّنة من صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة غير الربحية.وأوضحت أنه في حال عدم استيفاء المرشح تلك الاشتراطات، تتولى الجمعية العامة اختيار الرئيس من بين الأعضاء السبعة المرشحين لمجلس إدارة شركة النادي.وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود تعزيز العلاقة بين الجهات المالكة للأندية، وتنظيم العمل الإداري، وتطوير منظومة الحوكمة، بما يسهم في استقرار الأندية وتنميتها وتحقيق مستهدفاتها.