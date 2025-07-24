في حادثة غريبة، نفى مدرب منتخب الكاميرون مارك بريس استقالته من منصبه وذلك بعد أقل من 72 ساعة فقط من إعلان الاتحاد الكاميروني لكرة القدم أنه تلقى خطاباً رسمياً من المدرب يبلغهم من خلاله باستقالته من منصبه، ليعود مارك بريس ويعلن أن بريده الإلكتروني تم اختراقه وإرسال خطاب الاستقالة للاتحاد الكاميروني، مؤكداً استمراره في عمله مدرباً لمنتخب الكاميرون.وكانت الرسالة المزعومة قد احتوت على خطاب استقالة للمدرب من منصبه بسبب عدم دفع رواتبه ورواتب طاقمه الفني لمدة 60 يوماً، ليعلن بعدها الاتحاد الكاميروني وصول استقالة المدرب، وأنهم يعملون على إيجاد الحلول للتقليل من تأثير خلو المنصب في الوقت الحالي.وتأتي هذه الأحداث قبل 5 أشهر من نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقررة في المغرب، وقبل حسم مصير المنتخب في تصفيات كأس العالم 2026.يذكر أن علاقة المدرب بريس مع رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو متوترة منذ توليه تدريب المنتخب بقرار وتمويل من وزارة الرياضة.