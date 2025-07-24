تنطلق اليوم منافسات بطولة الهيئات المفتوحة لرفع الأثقال، التي ينظّمها الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، وذلك في مركز التدريب الأولمبي بمجمع الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض، وتستمر حتى 26 يوليو الجاري.ويشارك في البطولة (94) لاعبا ولاعبة يمثلون (11) جهة رياضية، في حضور تنافسي يختتم به الاتحاد موسمه الرياضي، وسط استعدادات تنظيمية وفنية تهدف إلى ضمان بيئة مثالية للمنافسة.وتأتي هذه البطولة ضمن البرامج التطويرية التي ينفذها الاتحاد في إطار مساعيه إلى تعزيز حضور اللعبة محلياً، ورفع مستوى التنافس بين الرباعين، وتوسيع قاعدة المشاركة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، إضافة إلى دعم وتمكين اللاعبين واللاعبات من تحقيق أفضل النتائج على المستويات كافة.