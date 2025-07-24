أكد التعاون تعرض لاعبه فهد الجميعة لإصابة بكسور خفيفة في الوجه أثناء تدريبات الفريق يوم الثلاثاء في معسكره الحالي في هولندا استعداداً للموسم القادم، وخضوعه لعملية جراحية أمس (الأربعاء) تكللت بالنجاح، وسيغيب عن الملاعب 6 أسابيع.وقال النادي عبر بيان رسمي أصدره في حسابه الرسمي في منصة «X»: «أجرى اللاعب فهد الجميعة عملية جراحية في الفك العلوي بعد إصابة تعرض لها خلال تمرين الفريق مساء الثلاثاء في معسكر هولندا، وأوضحت الأشعة التي خضع لها وجود كسور خفيفة استدعت تدخلاً جراحياً».وأكمل البيان: «تمت العملية تحت إشراف جراح الوجه والفكين الدكتور أليكسندر دروسيرت وتكللت – ولله الحمد – بالنجاح، وبناءً على الخطة العلاجية يحتاج اللاعب إلى راحة تمتد لمدة 6 أسابيع».من جهته واصل الفريق الكروي الأول تدريباته تحت قيادة مدربه البرازيلي شاموسكا، وبدأ المران بعمليات الإحماء، ومن ثم تمارين لياقية، واختُتم المران بتمارين فنية، ولم يعلن النادي القصيمي عن المباريات الودية التي سيخوضها الفريق في معسكره الحالي.