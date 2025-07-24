ودّع الأهلي قائده السابق المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو بعد أن قضى موسمين مع الفريق وحقق معه لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، وانتقل فيرمينو رسمياً لفريق السد القطري.وكان فيرمينو قد انتقل لفريق الأهلي في صيف 2023 قادماً من ليفربول الإنجليزي الذي قضى معه 8 مواسم قدم خلالها مستويات مميزة وحقق ألقاباً عدة، لينتقل للأهلي ويمثله في 65 مباراة على مستوى جميع المسابقات، سجل خلالها 21 هدفاً وصنع 17، ورغم استبعاده في الموسم الماضي من قائمة الفريق المحلية لوصولها للحد الأقصى من اللاعبين الأجانب، إلا أنه تألق على المستوى القاري وساهم مع زملائه في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخه.وودّع الأهلي لاعبه عبر حسابه الرسمي في منصة (إكس) بعبارات مؤثرة: «رحلت، لكنك لن تُنسى، شكراً فيرمينو على كل ما قدمته، ستبقى جزءاً من الأهلي إلى الأبد»، ومقطع فيديو يحتوي على أجمل اللحظات واللقطات للنجم البرازيلي بشعار الفريق.ومن جهة أخرى، أعلن السد القطري تعاقده مع فيرمينو عبر حسابه الرسمي في منصة (إكس)، إذ غرد الحساب بمقطع فيديو للاعب وعبارة: «رسمياً.. فيرمينو سداوي».ويمتلك فيرمينو مسيرة حافلة بدأت في 2009 مع فيجويرنسي البرازيلي، قبل أن ينتقل إلى هوفنهايم الألماني حيث تألق بشكل لافت وتم اختياره كأفضل لاعب صاعد في الدوري الألماني، بعد تسجيله 16 هدفاً في 33 مباراة خلال موسم 2013-2014.وفي يوليو 2015 انضم إلى صفوف ليفربول الإنجليزي، ليصبح أحد أبرز عناصر الفريق محققاً معه عدة ألقاب بارزة، أبرزها دوري أبطال أوروبا في موسم 2018-2019، ثم كأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية في الموسم التالي، كما تُوج بالدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020، وحصد أيضاً لقب كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية في موسم 2021-2022.