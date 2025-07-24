عقدت لجنة التنسيق لدورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات المغلقة والفنون القتالية «الرياض 2026»، اجتماعاً باللجنة المنظمة للدورة، اليوم (الأربعاء) في صالة المؤتمرات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عضو اللجنة العليا المنظمة للدورة الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، وعضو مجلس إدارة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، ومساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك، وعضو مجلس ادارة اللجنة الاولمبية والبارالمبية السعودية الدكتور غسان طاشكندي، والرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية عبدالعزيز بن أحمد باعشن.ورفع الأمير فهد بن جلوي، أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على دعمهما الكبير، الذي أسهم في جعل المملكة في مصاف أفضل وأمثل الدول المستضيفة لكبرى الأحداث الرياضية، بمتابعة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030.جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الاجتماع وقال: «استضافة المملكة لهذه الدورة، تمثّل علامة فارقة في تاريخ الحركة الرياضية في المنطقة؛ باعتبارها أول دولة من غرب قارة آسيا تستضيف الحدث الرياضي الكبير».واطلع أعضاء لجنة التنسيق بالمجلس الأولمبي الآسيوي، على الخدمات التي ستقدم إبان إقامة الدورة والمتمثلة في مقر إقامة الرياضيين المشاركين في الدورة، والخدمات المقدمة للجان الأولمبية الوطنية التي ستشارك في الدورة، وطرق استخراج تأشيرات الدخول وبطاقات الاعتماد للمشاركة بالدورة.واستعرض الاجتماع، الخدمات الطبية المقدمة بالدورة، والخدمات الاتصالية والشبكية، والمراسم والبروتوكول، والتسويق، والرقابة على المنشطات.وضم فريق لجنة التنسيق نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الدكتور ثاني الكواري، والأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية رنا السعيد، ونائب المدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي فينود تيواري، والأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية فارس الكوهجي.