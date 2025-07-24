أنهى الخلود عقده مع المدرب الروماني كوزمين كونترا بالتراضي بعد 3 أسابيع فقط من توقيع العقد معه، عبر بيان نشره حساب النادي الرسمي في منصة "X".وجاء البيان كالتالي: "قدم رئيس مجلس إدارة نادي الخلود محمد الخليفة خالص الشكر والتقدير للمدرب الروماني كوزمين كونترا، بعد الموافقة على إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين بالتراضي".وواصل البيان: "وثمّن رئيس النادي ما أبداه المدرب كونترا من احترافية عالية وتفهمه لمصلحة النادي، مقدماً شكره كذلك لكافة أعضاء الجهاز الفني المساعد، ومتمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم القادمة".واختتم البيان: "من جانبه عبر المدرب كوزمين كونترا عن شكره وتقديره لإدارة نادي الخلود برئاسة محمد الخليفة ومتمنياً للفريق دوام التوفيق والنجاح في المواسم القادمة".وكان نادي الخلود قد تعاقد مع المدرب كوزمين ليكون بديلاً عن الجزائري نورالدين زكري، لما يمتلكه كوزمين من خبرة جيدة في دوري روشن السعودي، إذ تولى تدريب الاتحاد موسم 2021-2022 وكان قريباً من تحقيق اللقب، كما تولى تدريب ضمك 2023-2024.وبعد انتقال ملكية النادي للمالك الجديد الأمريكي بن هاربورغ تم إلغاء عقد المدرب الروماني لكونه لا يتناسب مع تطلعات المالك الجديد للمرحلة القادمة، وتم جلب المدرب الإنجليزي ديس باكنغهام الذي بات قريباً من تولي مهمة تدريب الفريق الكروي الأول بالنادي.