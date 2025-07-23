تأهل منتخبنا الوطني السعودي الأول للكرة الطائرة إلى الدور نصف النهائي في بطولة غرب آسيا، بعد فوزه القوي على منتخب الأردن بنتيجة 3/ 0 في اللقاء الذي أقيم بينهما في ربع نهائي البطولة على صالة الشيخ عيسى بن راشد بمملكة البحرين.وشهد اللقاء أداء قوياً من المنتخبين لاسيما في الشوطين الأول والثالث، وحسمه نجوم الأخضر السعودي بجدارة واستحقاق، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 26ـ24، 25ـ20، 28ـ26.وبهذه النتيجة يتأهل منتخبنا الوطني لنصف النهائي ليواجه شقيقه منتخب البحرين (مستضيف البطولة) الذي تجاوز نظيره منتخب الكويت بالنتيجة ذاتها (3/ 0).كما سيلتقي منتخبا قطر وعمان في اللقاء الآخر لنصف النهائي، إذ تجاوز منتخب قطر نظيره منتخب لبنان بنتيجة 3/ 0، وبالنتيجة ذاتها تفوق منتخب عمان على نظيره منتخب الإمارات.