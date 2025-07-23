طلب مدرب فريق الهلال إنزاغي حسم صفقة المهاجم البديل للصربي ميتروفيتش قبل انطلاق معسكر الفريق في مدينة دوناوشينجن الألمانية استعداداً للموسم الرياضي الجديد.وسينطلق معسكر الفريق الهلالي بداية شهر أغسطس القادم ويستمر لمدة أسبوعين.ويسبق المعسكر خضوع اللاعبين للفحوصات الطبية، في مقر النادي نهاية شهر يوليو الجاري.ويطمح المدرب إنزاغي لتجهيز الفريق بالصورة الفنية المثالية لمنافسات الموسم الرياضي الجديد محليا وقاريا، والسعي لحصد البطولات.وكان الفريق الهلالي اعتذر عن المشاركة في بطولة السوبر السعودي لكرة القدم التي ستقام في هونغ كونغ خلال الفترة من 19 وحتى 23 أغسطس القادم.انفوجرافيكمستجدات فريق الهلال:- إجراء اللاعبين للفحوصات الطبية نهاية يوليو الجاري- الفريق يبدأ معسكر ألمانيا في بداية أغسطس القادم