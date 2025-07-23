علمت «عكاظ» من مصادرها أن إدارة نادي الفتح قررت عدم وضع مبلغ ثابت للاستغناء عن خدمات اللاعب أحمد الجليدان، وفتحت الباب أمام جميع العروض من الأندية الراغبة في التعاقد معه، دون التقيد بسقف مالي محدد.وبحسب المصادر، فإن الإدارة الفتحاوية فضّلت ترك المجال للمزايدة، على أن يتم اتخاذ القرار بناءً على العرض الأعلى الذي يتناسب مع طموحات النادي الفنية والمالية، خصوصاً أن الجليدان يحظى باهتمام عدد من الأندية في دوري روشن.ويُعد الجليدان من الأسماء البارزة في صفوف الفتح خلال الموسم الماضي، ما جعله محط أنظار فرق عدة تبحث عن تدعيم خطوطها الخلفية بعناصر ذات كفاءة عالية.