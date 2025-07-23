ينضم قائد الفريق النصراوي كريستيانو رونالدو إلى المعسكر الإعدادي في النمسا.من جانب آخر، يجري المدرب جيسوس مناورة كروية سيعتمد من خلالها النهج الفني والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها أولى المباريات الودية أمام فريق يوهان سانت النمساوي، السبت القادم.من جهة ثانية، تغادر بعثة فريق النصر للبرتغال يوم الإثنين الـ4 من أغسطس القادم لمواصلة البرنامج الإعدادي من خلال المرحلة الثانية لمدة أسبوع واحد، بعد ذلك سيعود الفريق إلى الرياض الإثنين الـ11، على أن تطير البعثة النصراوية إلى هونغ كونغ الجمعة الـ15 على متن طائرة خاصة، من أجل التحضير لمواجهة فريق الاتحاد الثلاثاء 19 أغسطس، الساعة 3:00 عصراً على استاد هونغ كونغ الدولي، ضمن دور نصف النهائي لكأس السوبر السعودي.ويستعد الفريق النصراوي للموسم الجديد الذي تنتظره أربع بطولات، محلياً (كأس السوبر السعودي، ودوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك)، وقارياً (دوري أبطال آسيا 2).المباراة الودية الأولىالسبت 2025/7/26النصر × يوهان سانت النمساوي