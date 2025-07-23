ينتظر مسؤولو نادي الشباب موافقة 3 صفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري، من قبل المدرب ايمانويل الغواسيل لتدعيم صفوف الفريق الشبابي للموسم الرياضي الجديد، إذ أنهى نادي الشباب الاتفاق مع 3 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في مركز قلب الدفاع، إضافة إلى صفقة أخرى في مركز وسط الملعب، وحارس مرمى، وتبقى توقيع العقود مع الثلاثي الأجنبي بعد موافقة المدرب إيمانويل الغواسيل.كما حسم نادي الشباب في الفترة الماضية صفقة علي مكي مدافع نادي الوحدة، إضافة إلى مبارك الراجح من نادي الرائد، ويبحث النادي حسم كافة الصفقات في الوقت الحالي.ويستعد الشباب للموسم الرياضي الجديد بمعسكر في النمسا خلال الفترة الحالية.