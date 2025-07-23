وصل فريق لجنة التنسيق التابع للمجلس الأولمبي الآسيوي إلى الرياض، في زيارة رسمية لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستضافة دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية، المقرر إقامتها في الرياض العام القادم.وسيعقد الفريق سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع اللجنة المنظمة المحلية، إضافة إلى تنفيذ زيارات ميدانية تفقدية لعدد من المرافق والمنشآت الرياضية؛ بهدف تقييم سير العمل والوقوف على آخر المستجدات التنظيمية المتعلقة بالحدث القاري.ويضم وفد لجنة التنسيق نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الدكتور ثاني الكواري، والأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية رنا السعيد، ونائب المدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي فينود تيواري، والأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية فارس الكوهجي.وتأتي هذه الزيارة في إطار سلسلة من الزيارات المجدولة التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين المجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة المنظمة، لضمان تقديم نسخة مميزة تعكس مكانة المملكة كونها مركزاً رياضياً رائداً على مستوى القارة.