شهدت الجمعية العمومية التي أُقيمت مساء أمس (الثلاثاء) «عن بُعد»، تزكية المهندس أحمد أخريدة رئيساً لنادي الخليج للدورة القادمة التي تمتد لأربع سنوات، في ظل عدم تقدم أي مرشح منافس.وجاءت أعمال الجمعية بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور بلغت 76.71% من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، ما أتاح الانطلاق الرسمي للجلسة تحت إشراف ممثل اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية بوزارة الرياضة.وضمت قائمة الرئيس المعيّن كلاً من؛ عبدالله المرهون، زكي آل خليفة، عادل السيهاتي، مصطفى المنيان، حسين غانم، عبدالعزيز السيهاتي، وعلي المطرود.وعبر الرئيس التنفيذي للنادي علي المحسن عن امتنانه وتقديره لمجلس الإدارة السابق برئاسة المهندس علاء الهمل، مشيداً في الكلمة الافتتاحية للجلسة بالمنجزات النوعية التي تحققت خلال الدورة الماضية.وفي ختام الاجتماع، أعلنت وزارة الرياضة فتح باب الطعون على إجراءات الجمعية العمومية، اليوم (الأربعاء) 23 يوليو الجاري، لمدة يوم واحد فقط، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للجمعيات العمومية والانتخابية.