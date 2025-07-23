دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء تحضيراته للموسم الرياضي القادم، وأجرى أولى حصصه التدريبية مساء أمس (الثلاثاء) على ملعب طارق الرميح بمقر النادي.وقبل انطلاق الحصة التدريبية، التقى رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور توفيق بن صالح المديهيم باللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري، ورحب بهم في بداية الموسم الجديد، متمنياً لهم التوفيق وتحقيق تطلعات الجماهير الفيحاوية.وانطلقت التدريبات بتمارين الإحماء وإطالة العضلات في الصالة الرياضية، تبعتها محطات تكنيكية ولياقية، وتطبيقات فنية ومناورة على منتصف الملعب تحت إشراف المدير الفني بيدرو إيمانويل.ومن المقرر أن يلتحق حارس المرمى البنمي أورلاندو موسكيرا بالتدريبات خلال الأيام القادمة، بعد انتهاء الإجازة التي منحه إياها المدير الفني عقب فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده.الجدير بالذكر أن الفريق سيتجه إلى هولندا الأحد القادم لإقامة المعسكر الإعدادي الذي سيبدأ 27 يوليو وينتهي 17 أغسطس القادم، وسيخوض خلاله الفريق 6 مباريات ودية أمام أم صلال القطري 3 أغسطس، أوفي كريت اليوناني 6 أغسطس، كيه في سي ويستيرلو البلجيكي 10 أغسطس، التعاون 13 أغسطس، جواهيد إيفلز الهولندي 16 أغسطس، هيراكليس الميلو الهولندي 17 أغسطس.