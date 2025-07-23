استغرب عدد كبير من القدساويين، من قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بمشاركة الأهلي بدلاً من الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، بعد انسحاب الهلال من مواجهة القادسية، إذ إن اللوائح والأنظمة تنص على أن نادي القادسية يكون فائزاً بنتيجة 3-0 ويتأهل إلى النهائي بشكل مباشر. وكان القادسية قد أرسل خطاب استفسار إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، لمعرفة وضع الفريق في البطولة، بعد انسحاب الهلال.‏من جهة أخرى، دخلت إدارة القادسية في مفاوضات جادة مع نظيرتها في الهلال من أجل التعاقد مع ياسر الشهراني، ومصعب الجوير، ويُتوقع أن يتم الإعلان عن التوقيع مع لاعبَي الهلال خلال الساعات القليلة القادمة.ميدانياً، شارك نجم القادسية الجديد المهاجم الإيطالي ماتيو ريتيغي في معسكر الفريق المقام في هولندا، وتم استقباله من قبل زملائه اللاعبين والاحتفاء به خلال وصوله لمعسكر الفريق. وعبّر ريتيغي عن سعادته بخوض هذه التجربة الجديدة، قائلاً: «أنا جاهز لهذه اللحظة برغبة كبيرة وطاقة كبيرة لإسعاد الفريق، والعمل بجهد مع بقية النجوم الموجودين، وأتمنى أن أسجل أهدافاً كثيرة وأكون سبب سعادة الجميع». وفي رسالته لجماهير القادسية قال: «متحمس جداً لرؤيتهم والاحتفال معهم سوياً بالانتصارات».