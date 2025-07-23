في ظهوره الإعلامي الأول بعد انتقاله لفريق القادسية أكد النجم الإيطالي ماتيو ريتيغي عن سعادته بتمثيل الفريق القدساوي، وقال في حديث بثته القنوات الإعلامية بنادي القادسية: «أنا سعيد للغاية، ذلك ما كنت أريده تماماً ولدي حماس كبير. ولقد تعرفت على الفريق والمدرب وجميع العاملين في النادي، وأنا في غاية السعادة».واعتبر مهاجم القادسية انتقاله للقادسية خطوة كبيرة في مسيرته، واعداً ببذل قصارى جهده. وقال: «تحدثت مع الإدارة الرياضية والمدرب، ورأيت جودة اللاعبين الموجودين، والحقيقة أن التوقعات عالية. ولدينا فريق رائع ونأمل أن تسير الأمور على ما يرام لنسعد الجماهير والمحبين».وأكد أول لاعب إيطالي ينضم لفرق الدوري السعودي للمحترفين في الانتقالات الصيفية الجارية حالياً، جاهزيته واستعداده لتمثيل القادسية، وقال: «لدي الكثير من الحماس والطاقة، ورغبة في مساعدة الفريق وتقديم كل ما لدي. إنه عمل جماعي، عمل الفريق بأكمله، وآمل أن أتمكن من تسجيل الكثير من الأهداف وأن تحتفل بها الجماهير كلها».وأعرب ريتيغي عن امتنانه على الترحيب الذي وجده في القادسية «أنا سعيد بوجودي هنا، وآمل أن أراكم قريباً. أود أيضاً أن أذهب إلى السعودية، وأتعرف على المدينة. وأبعث لكم بتحياتي وأتمنى لكم كل التوفيق».وانتقل ريتيغي اللاعب الدولي الإيطالي، المولود في الأرجنتين، من أتالانتا الإيطالي إلى القادسية، بعقد يمتد 4 مواسم.وظهر ريتيغي البالغ 25 عاماً، للمرة الأولى مع المنتخب ذي القميص الأزرق الداكن «الآزوري» خلال العام 2023، حين هز الشباك في مباراة الانتصار على إنجلترا 2-1. ويملك اللاعب 6 أهداف دولية.ويسعى نادي القادسية إلى مقدرة ريتيغي في ملء الفراغ الذي خلّفه رحيل بيير إيمريك أوباميانغ، الأسبوع الماضي، بالاتفاق بين الجانبين.وسجل أوباميانغ 17 هدفاً في الموسم الماضي مع القادسية، مسهماً بفاعلية في ثنائيته مع المكسيكي جوليان كينونيس في قيادة الفريق إلى المركز الرابع بدوري روشن السعودي، ووصافة كأس خادم الحرمين الشريفين.وحقق ريتيغي لقب هداف الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، بتسجيله 25 هدفاً في 36 مباراة، مسهماً بفاعلية في بلوغ فريقه أتالانتا المركز الثالث، وكان قد انضم إلى أتالانتا في الصيف الماضي قادماً من جنوى.