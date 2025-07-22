اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلاً في لجنة المسابقات مشاركة نادي الأهلي في كأس السوبر السعودي 2025-2026 والتي ستقام في هونغ كونغ بدلاً عن الهلال الذي قدم اعتذاره بخطاب رسمي لاتحاد الكرة أمس (الإثنين).وجاء اختيار الأهلي للمشاركة في السوبر السعودي لاحتلاله المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الاتحاد بطل الدوري والوصيف الهلال والثالث النصر والرابع القادسية، وبذلك سيكون جدول لقاءي نصف نهائي كأس السوبر كالتالي: الاتحاد × النصر 19 أغسطس، القادسية × الأهلي 20 أغسطس، وسيكون النهائي 23 أغسطس، وستقام جميع اللقاءات في هونغ كونغ في تمام الثالثة بتوقيت السعودية.وستتنافس الفرق الأربعة على لقب البطولة، ففريق القادسية يسعى لتحقيقها في مشاركته الأولى، فيما يطمح الاتحاد والأهلي لتحقيقها للمرة الثانية في تاريخهما، بينما يبحث النصر عن لقبه الثالث، ويتصدر الهلال قائمة أكثر الفرق تحقيقاً للقب بواقع 5 مرات، فيما حقق الوصافة مرتين، ويليه النصر الذي حقق اللقب مرتين والوصافة 3 مرات، والاتحاد حققها مرة والوصافة 3 مرات، فيما حققها الفتح والشباب والأهلي مرة واحدة، وحصد الوصافة كل من التعاون والفيصلي والفيحاء مرة واحدة.ويعد القادسية الفريق رقم 11 الذي يظهر في هذه البطولة بعد كل من؛ الهلال، النصر، الاتحاد، الفتح، الشباب، الأهلي، التعاون، الفيصلي، الفيحاء، الوحدة.