خسر منتخبنا الوطني السعودي تحت 23 عاماً من منتخب أوزبكستان بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الثلاثاء)، ضمن افتتاح منافسات الدورة الدولية الودية في أوزبكستان.وجاء هدف «الأخضر» عن طريق اللاعب مراد خضري في الدقيقة 58، في حين سجل منتخب أوزبكستان أهدافه خلال الدقائق 9، 11، و48 من مجريات المباراة.ودخل المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو المباراة بقائمة مكونة من؛ مهند اليحيى في حراسة المرمى، مبارك الراجح، محمد الدوسري، خالد العسيري، سليمان هزازي، فيصل الصبياني، أيمن فلاتة، عباس الحسن، عبدالكريم دارسي، مراد خضري، ماجد عبدالله.ورغم الخسارة إلا أن نجوم الأخضر قدموا أداء مقنعاً لاسيما وسط غياب عناصر المنتخب الأساسي الذين شاركوا في بطولة موريس ريفيلو الدولية (تولون) التي أقيمت في فرنسا الشهر الماضي وحقق فيها الأخضر المركز الثاني بعد خسارته في النهائي من المنتخب الفرنسي.يذكر أن الدورة الدولية الودية تضم إلى جانب المنتخب الوطني تحت 23 عاماً، منتخبَي أوزبكستان المستضيف، واليابان الذي سيلاقي الأخضر يوم الجمعة القادم عند تمام السادسة بتوقيت السعودية على ملعب جار في العاصمة الأوزبكية طشقند.