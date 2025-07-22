واصل لاعب المنتخب السعودي للاسكواش محمد آل نصفان تألقه اللافت في بطولة العالم للاسكواش تحت (19) عاماً، المقامة حالياً في العاصمة المصرية القاهرة، بتأهله إلى دور الـ (16)، محققاً إنجازاً غير مسبوق في تاريخ المشاركات السعودية بالبطولة.وجاء تأهل آل نصفان بعد فوزه في دور الـ (32) على البريطاني دايلن روبرتس، في مواجهة حاسمة عززت حضوره المميز في البطولة التي يشارك فيها (128) لاعباً يمثلون (37) دولة.وكان آل نصفان قد استهل مشواره في البطولة بانتصار على الجنوب أفريقي جودا فيلبس بنتيجة (3-0)، قبل أن يتجاوز النيوزلندي أوليفر دونبار في دور الـ (64) بنتيجة (3-1).ويستعد آل نصفان غداً الأربعاء لخوض مواجهة تاريخية في دور الـ (16) أمام الأمريكي كريستيان كابيلا، في لقاء يتطلع من خلاله إلى مواصلة كتابة تاريخ جديد لرياضة الاسكواش السعودية على الساحة العالمية.