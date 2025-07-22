انطلقت، أمس في مدينة أبها، فعاليات المعسكر الصيفي لرابطة لاعبي كرة القدم السعوديين في نسخته الثانية، بمشاركة أكثر من 30 لاعباً، الذي يستمر حتى الـ5 من شهر أغسطس القادم، وذلك في مقر نادي أبها الرياضي.وأوضح رئيس مجلس إدارة رابطة لاعبي كرة القدم السعوديين محمد السهلاوي، أن اختيار مدينة أبها لإقامة المعسكر الصيفي جاء لما تتمتع به منطقة عسير من اعتدال في الأجواء، ما يجعلها بيئة تدريبية مثالية في موسم الصيف، ووجهة مثالية لإقامة الأنشطة الرياضية والمعسكرات الصيفية، وسط منظومة متكاملة من الخدمات المقدمة من جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات الأهلية.وأكد السهلاوي أن المعسكر يسعى إلى تأهيل وتمكين اللاعبين غير المرتبطين بعقود مع الأندية، من خلال توفير بيئة تدريبية احترافية تساعدهم على استعادة جاهزيتهم البدنية والفنية.من جهته أشار رئيس اللجنة الفنية مناف أبو شقير، إلى أن المعسكر الصيفي الثاني الذي شهد إقبالاً كبيراً من اللاعبين، يأتي بعد نجاح النسخة الأولى التي شهدت التحاق 23 لاعباً مع عدد من الأندية السعودية، معرباً عن شكره لوزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم وشركاء النجاح على دعمهم غير المحدود لإقامة وإنجاح المعسكر، من خلال تقديم برامج نوعية تُعزز استدامة المسيرة الاحترافية للاعب السعودي.بدوره أكد الرئيس التنفيذي لرابطة اللاعبين المحترفين مشاري المقبل، أن اختيار منطقة عسير لإقامة المعسكر الصيفي للسنة الثانية على التوالي يأتي لما تتمتع به المنطقة من مقومات سياحية وطقس معتدل خلال فصل الصيف يجعلها بيئة مناسبة لإقامة البرامج الإعدادية الرياضية، لافتاً إلى أن المعسكر الصيفي قدّم دعوة إلى أندية المنطقة لحضور التمارين والمباريات الودية، والسعي لاستقطاب وتوقيع عقود مع اللاعبين المشاركين.من جهة أخرى أبان عضو مجلس إدارة رابطة لاعبي كرة القدم السعوديين ناصر القحطاني، أن المعسكر الصيفي يقدّم العديد من البرامج والأنشطة للاعبين المشاركين، منها إقامة ورش عمل ومحاضرات إدارية وفنية لرفع الجاهزية الذهنية وتعزيز الروح الرياضية لدى المشاركين، والتغذية الرياضية، والوقاية من الإصابات، والتخطيط المهني ما بعد كرة القدم، إلى جانب الإعداد البدني تحت إشراف طاقم فني مختص، إضافة إلى التمارين اليومية والمباريات الودية.