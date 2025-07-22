أعلن القادسية عن التعاقد رسمياً مع مهاجم أتالانتا الإيطالي ماتيو ريتيغي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد، وانضم ريتيغي لمعسكر الفريق الأول لكرة القدم المقام حالياً في هولندا بعد تجاوزه الفحوصات الطبية، بعد مفاوضات استمرّت قرابة الأسبوعين.من جانبها، عيّنت إدارة القادسية أحمد عبشان مديراً للفريق الأول لكرة القدم. ويعتبر عبشان من الكفاءات الوطنية التي خدمت القادسية على مدار سنوات طويلة من خلال الفئات السنية وكذلك فريق الصالات لكرة القدم، وعمل خلال الموسم الماضي إدارياً لفريق كرة القدم.وكانت «عكاظ» قد أشارت في عددها الصادر بتاريخ الأحد 6 يوليو الجاري إلى تغييرات جذرية في صفوف الفريق الأول لكرة القدم على المستوى الإداري وكذلك لاعبي الفريق القدساوي.