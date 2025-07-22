انطلقت أمس (الإثنين) منافسات بطولة العالم للبلياردو 2025، التي تستضيفها مدينة جدة للمرة الثانية على التوالي، بمشاركة 128 لاعباً من نخبة نجوم اللعبة حول العالم، يمثلون أكثر من 40 دولة، وتقام البطولة خلال الفترة من 21-26 يوليو الجاري في «الصالات الخضراء»، بتنظيم مشترك بين الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر وشركة «ماتشروم»، وتحت إشراف وزارة الرياضة.وشهد اليوم الافتتاحي انطلاق الجولة الأولى من المنافسات التي تستمر حتى اليوم (الثلاثاء)، بمجموع 32 مواجهة بنظام 9 أشواط، ويتأهل من خلالها 64 لاعباً إلى المرحلة الثانية التي تُلعب بنظام «خروج المغلوب»، على أن تُقام جميع مبارياتها بنظام 11 شوطاً.وتزامناً مع استضافة بطولة العالم للبلياردو، تنطلق اليوم «بطولة السعودية للناشئين»، بمشاركة 16 لاعباً، من بينهم 8 لاعبين سعوديين، هم؛ عبدالعزيز الأسود، إبراهيم الأسود، إبراهيم خزندار، يوسف بخاري، عبدالله القباني، زياد القباني، حسن آل صالح، باسل حميدة، الذين تم اختيارهم للمشاركة من قبل الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بهدف دعم وتطوير المواهب الناشئة، وتحفيزهم على تنمية مهاراتهم.وتأتي استضافة هذا الحدث ضمن جهود وزارة الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، لتعزيز حضور المملكة على الساحة الرياضية العالمية، لاسيما في الرياضات النوعية، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تمكين القطاع الرياضي، وتوسيع أثره الاقتصادي والاجتماعي.