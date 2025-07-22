واصلت المنتخبات السعودية الجامعية مشاركتها في دورة الألعاب العالمية للجامعات التي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة من ١٦ - ٢٨ يوليو الجاري.واستهل منتخب ألعاب القوى الجامعي مشاركته في الدورة بخوض ٣ سباقات، وتأهل العداء عبدالعزيز الشهراني لنصف نهائي سباق 100متر، بحلوله ثالثاً في التصفية بزمن 10:71 ثانية، فيما جاء عزام أبو بكر رابعاً في تصفية سباق 400 متر حواجز بزمن 53:41 ثانية، واحتل حسين السبع المركز الثامن في التصفية لسباق 400 متر بزمن 49:99 ثانية.وخاض منتخب المبارزة منافسات الفرق لسلاح الأبيه التي تمكن خلالها من تحقيق المركز الثامن في الترتيب العام، إذ تغلب في دور الـ32 على الفريق البريطاني بنتيجة 44-43، ليلتقي في دور الـ16 مع الفريق الكوري الجنوبي ويتجاوزه بنتيجة 41ـ40، قبل أن يخسر من فرنسا في دور الـ8 بنتيجة 31ـ45، ثم الخسارة من سويسرا وأوكرانيا 24ـ45، 42ـ45، في مواجهتي تحديد المراكز ليحتل المركز الثامن في الترتيب العام لمنافسات الرجال.وفي منافسات التايكوندو خاض ريان الطايفي منافسات دور الـ32 لوزن 74 كيلوغراماً وخسر من منافسه الأمريكي.وفي منافسات كرة الطاولة، خسر محمد القصاب من منافسه الهنغاري بنتيجة ١-٤، وخسر تركي المطيري من منافسه الروسي بنتيجة ٠-٤، وبالنتيجة نفسها خسر سالم السويلم من منافسه الياباني، وكسب تركي المطيري منافسه الهندي ٣-١، في منافسات الفردي.وفي فئة الزوجي خسر محمد القصاب وسالم السويلم، من فريق مكاو بنتيجة ٠-٣، وفاز الزوجي خالد الشريف وتركي المطيري على الفريق الكولمبي بنتيجة ٣-٠.وتستمر المشاركة السعودية غداً، والبداية عند منتخب التايكوندو الذي سيخوض لاعبه عبدالله القميزي منافسات دور الـ64 لوزن 63 كيلوغراماً، فيما يُشارك محمد السويق في منافسات دور الـ32 لوزن 87 كيلوغراماً.وفي منافسات كرة الطاولة، يخوض الثنائي خالد الشريف وتركي المطيري منافسات الزوجي ضمن دور الـ32، ضد الفرق الصيني.ويخوض عداء الأخضر الجامعي عبدالعزيز الشهراني منافسات دور نصف النهائي لسباق 100 متر.ويستهل فريق الريشة الطائرة غداً مشاركته في الدورة بخوض منافسات دور الـ64 للزوجي المختلط الذي سيمثله يزن صائغ وخديجة كوثر، كما يخوض الثنائي يزن صائغ وعبد العزيز سردار منافسات دور الـ64 لزوجي الرجال.