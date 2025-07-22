أعلن الفيحاء تجديد عقد مدافعه زياد الصحفي لمدة موسمين ليستمر اللاعب بموجب العقد الجديد في تمثيل الفريق حتى 2027. كما بدأ الفريق الأول استعداداته للموسم الرياضي بإجراء فحوصات طبية للاعبين، وسيغادر الفريق إلى معسكر هولندا الأحد القادم 27 يوليو.وذكر النادي عبر حسابه الرسمي في منصة «X» عن تجديد العقد: «أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء إجراءات تجديد عقد مدافع الفريق الأول لكرة القدم زياد الصحفي (مواليد 1994) لمدة موسمين، ليستمر بموجب العقد الجديد في تمثيل الفريق حتى عام 2027».وأكمل البيان: «وكان الصحفي قد انضم إلى صفوف الفيحاء منتصف الموسم الماضي في صفقة انتقال حر، وسبق له تمثيل أندية الاتحاد، التعاون، أبها، الرياض خلال مسيرته الاحترافية».واختتم البيان بتصريح للصحفي: «وذكر الصحفي أن تجديد العقد مع الفيحاء خطوة مهمة في مسيرته، ووعد بمواصلة العمل مع زملائه لتحقيق أهداف الفريق، وإسعاد جماهير البرتقالي».الجدير بالذكر أن استعدادات الفريق الأول للموسم القادم بدأت أمس (الإثنين) بإجراء فحوصات طبية للاعبين، وسيتدرب الفريق بمقر النادي لمدة 5 أيام، ومن ثم سيتوجه الفريق إلى هولندا لإقامة المعسكر الإعدادي الذي سيبدأ 27 يوليو وينتهي 17 أغسطس القادم، وسيخوض خلاله الفريق 6 مباريات ودية أمام أم صلال القطري 3 أغسطس، أوفي كريت اليوناني 6 أغسطس، كيه في سي ويستيرلو البلجيكي 10 أغسطس، التعاون 13 أغسطس، جواهيد إيفلز الهولندي 16 أغسطس، هيراكليس الميلو الهولندي 17 أغسطس.