حطّ بطل كأسَي خادم الحرمين الشريفين ودوري روشن السعودي للمحترفين الاتحاد رحاله في مدينة الغارف البرتغالية، استعداداً لانطلاق المرحلة الثانية من المعسكر التحضيري للموسم القادم 2025-2026. وكان في استقبال البعثة لدى وصولها رئيس قسم شؤون المراسم والعلاقات في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرتغال مهند بن عبدالعزيز الزبن.وشهد معسكر الفريق الظهور الأول للحارس الصربي رايكوفيتش الذي غاب عن معسكر إسبانيا، وكذلك الظهير الألباني ماريو ميتاي وصانع الألعاب الجزائري حسام عوار.وكان مدرب الفريق لوران بلان قد تحدث عن المعسكر الإعدادي في حديث لموقع النادي وقال: «كما قلت للاعبين، فترة التحضيرات في بداية الموسم هي مرحلة خاصة جداً، ومهمة للغاية على الصعيد الفردي للاعبين، وأيضاً بالنسبة للفريق والمدرب أيضاً، وهي مرحلة تتطلب الكثير من العمل، يجب أن نستثمر كثيراً في فترة الإعداد هذه، وأن نمتلك عقلية جيدة خلال العمل، ونتحلى بالانضباط، لذلك آمل أن يكون جميع اللاعبين حاضرين».وعن معسكر البرتغال قال بلان: «مرحلة البرتغال مخصصة لاكتساب لياقة بدنية جيدة، إذ توقف بعض اللاعبين لمدة 6 أسابيع وهذا كثير، وهناك بعض اللاعبين الذين كانت لديهم فترة راحة أقل، وسنعمل على إدارة هذا الأمر جيداً، والوصول للياقة بدنية جيدة خلال المباريات الودية التي تعتبر تدريبات».واختتم المدرب الفرنسي حديثه قائلاً: «يجب أن نعمل على الجاهزية لأول مباراة رسمية يوم 19 أغسطس، ضمن منافسة كأس السوبر السعودي ضد النصر».الجدير بالذكر أن الاتحاد سيخوض أول لقاءاته الودية غداً (الأربعاء) أمام فنربخشة التركي، وسيخوض اللقاء الودي الثاني أمام غيماريش البرتغالي السبت القادم، ومن ثم يواجه فولهام الإنجليزي الأربعاء 30 يوليو الجاري، ويختتم لقاءاته الودية بلقاء بورتيمونينسي البرتغالي السبت الثاني من أغسطس القادم.