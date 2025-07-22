يخوض المنتخب الوطني تحت 23 عاماً اليوم (الثلاثاء) أولى مبارياته ضمن الدورة الدولية الودية في أوزبكستان، التي تأتي ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2026 التي سيستضيفها الأخضر السعودي في الرياض وجدة.ويحلّ الأخضر ضيفاً على منتخب أوزبكستان، في تمام الـ8:20 مساء بتوقيت أوزبكستان (6:20 مساء بتوقيت المملكة)، على ملعب جار في العاصمة الأوزبكية طشقند، ويشارك في الدورة الدولية الودية إلى جانب الأخضر منتخبا أوزبكستان (المستضيف) واليابان.ميدانياً، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية مساء أمس (الإثنين) تحت إشراف المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية، أعقبها العمل على الكرات الثابتة، واختتمت الحصة التدريبية بمناورة مصغّرة وقف من خلالها المدرب على التشكيلة المناسبة لخوض اللقاء الافتتاحي.وكان المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو قد استدعى للمشاركة في الدورة الودية، اللاعبين؛ عمار العمار، مهند اليحيى، عبدالرحمن العبيد، محمد الدوسري، خالد العسيري، مبارك الراجح، عبدالله الرشيدي، سليمان هزازي، بدر العمير، فيصل الصبياني، عباس الحسن، فيصل الأسمري، أيمن فلاتة، عبدالكريم دارسي، فيصل العبدالواحد، مراد خضري، فريج الجيزاني، ماجد عبدالله.يُذكر أن آخر بطولة شارك فيها الأخضر هي بطولة موريس ريفيلو الدولية (تولون) التي أقيمت الشهر الماضي في فرنسا وحقق فيها منتخبنا الوطني تحت 23 عاماً الوصافة بعد خسارته من المنتخب المستضيف في اللقاء الختامي.