تَوّج عضوا مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم علي الشعيلان ونعيم البكر، أمس (الإثنين)، منتخب القصيم بكأس بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عاماً في نسختها الثانية، التي نظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم في محافظة الطائف.وحقق منتخب القصيم بطولة المنتخبات الإقليمية في نسختها الثانية، بعد فوزه على منتخب جدة بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 في المباراة النهائية التي جرت بينهما على ملعب الملك فهد الرياضية بالطائف.وافتتح النتيجة لاعب جدة سعد هوساوي عند الدقيقة 16، قبل أن يعادل لاعب القصيم رواف العقل النتيجة عند الدقيقة 40، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها منتخب القصيم.وحصد لاعب منتخب عسير عبدالله قيسي جائزة أفضل لاعب في البطولة، فيما حصد حارس منتخب جدة عمر عرفة جائزة أفضل حارس في البطولة، بينما فاز لاعب منتخب جدة سعد هوساوي بجائزة هداف البطولة، وتُوج مدرب عسير عامر الكثيري بجائزة أفضل مدرب في البطولة، فيما حصل منتخب الجوف على جائزة اللعب النظيف، كما تُوج إداري منتخب القصيم أنس الخزيم كأفضل إداري في البطولة.يُذكر أن بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عاماً في النسخة الثانية شهدت مشاركة 8 منتخبات إقليمية هي الرياض، جدة، الشرقية، الأحساء، القصيم، الجوف، عسير، المدينة المنورة، تم تقسيمها إلى مجموعتين، كل مجموعة ضمت 4 منتخبات.وتُعد بطولة المنتخبات الإقليمية من البطولات التي تأتي ضمن أهداف الاتحاد السعودي لكرة القدم، سعياً لتحقيق رؤيته الإستراتيجية في مسار تطوير المواهب واكتشافها في سن مبكرة، من خلال خلق بيئة تنافسية تساهم في صناعة وتأهيل جيل جديد قادر على خدمة المنتخبات الوطنية في المستقبل، كما تمثل فرصة مهمة لتطوير طواقم الحكام الشابة والمعتمدة التي أدارت مباريات البطولة بكل اقتدار.