تنطلق بعد غدٍ (الأربعاء)، منافسات دور الثمانية في بطولة درع الوطن لكرة القدم للقطاعات العسكرية 2025، التي تقام منافساتها على ملعب مدينة الملك فيصل العسكرية بمحافظة خميس مشيط. وتأهل فريقا حرس الحدود والقاعدة الجوية من المجموعة الأولى، ومن المجموعة الثانية، تأهل فريقا القوات البرية وقوة طوارئ عسير، وحل الأمن البيئي أولاً والدفاع المدني ثانياً في المجموعة الثالثة، كما صعد من المجموعة الرابعة، الأمن العام والدفاع الجوي. وسيلاقي حرس الحدود، الدفاع المدني، فيما سيواجه الأمن البيئي، القاعدة الجوية في لقاءي الأربعاء، فيما ستقام الخميس مواجهتان في الدور نفسه، تجمع الأولى القوات البرية بالدفاع الجوي، وفي الثانية يخوض الأمن العام لقاءه أمام قوة طوارئ عسير. يُذكر أن البطولة بدأت منافساتها بمشاركة 16 فريقاً، خاضت منافسات دور المجموعات عبر 4 مجموعات.