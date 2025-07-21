يُشارك المنتخب السعودي للتايكوندو في بطولة آسيا الـ (13) للشباب، والـ (6) للناشئين، التي ستقام خلال الفترة من 24 يوليو الجاري، حتى 2 أغسطس 2025، في مدينة كوتشنغ الماليزية، بمشاركة أكثر من 650 لاعباً ولاعبة، من مختلف دول القارة الآسيوية.ويمثل الأخضر في البطولة 50 لاعباً ولاعبة من نخبة العناصر الوطنية، يتوزعون على مسابقتي القتال (الكاروقي) والبومسي، إذ يبرز في منافسات القتال كل من: ظافر البيشي، عبدالمحسن الشويبي، تاليا العطار، ميرال مطر، خالد الشهراني، أثير عسيري، ماجد مسعود، عبدالعزيز أبوفالح، هديل إبراهيم، زينب الغاوي، سليمان الماجد، رودينا كعبي، ألين السبعي، ليان كعبي، أحمد كعبي، صباح عسيري، ريماس باعشن، علي البوحمود، أميرة البشر، إبراهيم الهادي، عبدالإله الدوسري، يوسف دياغ، مشاري بامسعود، محمد الصالح، علي الدوسري، عبدالعزيز الدوسري، المنذر المطيري، إلياس الهذلي، علي المطاوعة، علي العرياني، مريم آل خزعل، روز الفرحان، سارة الفرحان، لين اليوسف، لتين مثنى، نوال هزازي، مشاري قيسي، وشهلا العتيبي.وفي منافسات البومسي يمثل المملكة كل من: تقي المصطفى، عمر سمان، الفضل آل حمادة، حسين الزين، عبدالله هزازي، يارا الزهراني، زينب الجعفر، كوثر آل حماد، زينب القصير، ولاية التركي، بتول المبارك، وهاشم الخضراوي.ويقود الجوانب الفنية للمنتخب المدربون والخبراء: قوربان بوقدياف، سيف الدين طرابلسي، محمد شو، رديك إيسايف، حمدي المسعودي، محمد البخيت، خالد الدهيمي، عبدالمنعم خواهر، هاني المطرفي، مشعل الدوسري، خالد فلمبان، علي الخضير، زهير أبو الرحى، وأشرف البحارنة.وأعرب رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد السعودي للتايكوندو، خالد الشمراني، عن ثقته بقدرة اللاعبين على تحقيق نتائج مميزة، مؤكداً أن المعسكر الإعدادي شهد انضباطاً وحماساً كبيرين.يذكر أن بطولة آسيا للناشئين والشباب تُعد من أبرز المحطات القارية في لعبة التايكوندو، وتسعى المملكة من خلالها إلى تعزيز حضورها القاري، وتأكيد مكانتها الفنية على مستوى الفئات السنية، ضمن إستراتيجية تطويرية شاملة للعبة التايكوندو في السعودية.