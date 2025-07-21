يضع نادي الهلال المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، على رأس قائمة أهدافه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بحسب تقارير صحفية.

ليفربول هو أبرز منافسي الهلال على صفقة إيزاك في الأيام الماضية، لكن صعوبة إتمام الصفقة دفعت النادي الإنجليزي إلى توجيه أنظاره نحو هوغو إيكيتيكي لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ووفقاً لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن ليفربول حسم صفقة هوغو إيكيتيكي مقابل نحو 95 مليون يورو، بعد فشل ضم ألكسندر إيزاك.

ويأتي إيكيتيكي كثاني أغلى صفقة في تاريخ النادي الإنجليزي، ولا يتفوق عليه سوى فيرتز (125مليون يورو).

وباتت فرص الهلال أكبر في ضم إيزاك، بعد ابتعاد ليفربول عن السباق، ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان نيوكاسل سيوافق على رحيله.

شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية أكدت الأسبوع الماضي أن إيزاك منفتح على الانتقال إلى الهلال، وقد أعطى الضوء الأخضر لزعيم آسيا، والمفاوضات جارية بشأن محاولة إتمام الصفقة.

وكان إيزاك انضم إلى نيوكاسل عام 2022 قادماً من ريال سوسيداد الإسباني مقابل 70 مليون يورو.

وتألق المهاجم السويدي بقميص الماكبايس الموسم الماضي، حيث سجل 27 هدفاً وقدم 6 تمريرات حاسمة في 42 مباراة في جميع المسابقات.