هل يُحرم الهلال من برنامجَي الاستقطاب وإستراتيجية الدعم وفق المادة 59 من لائحة الانضباط والأخلاق بخصوص الامتناع عن لعب مباراة؟ المادة 59 تنص على حرمان الفريق الممتنع من الحصول على أي مبالغ مالية مخصصة لدرجة اللعبة، وبعد اعتذار فريق الهلال رسمياً عن المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي المقررة إقامته في هونغ كونغ من الفترة 19-23 أغسطس القادم وفق بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي باشر في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة، من خلال اللجان المختصة؛ أكد البيان: «سيتم العمل بموجب اللائحة التنظيمية لمسابقة كأس السوبر السعودي، بعد استكمال الإجراءات النظامية من قبل لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم»، وأكد اتحاد اللعبة حرصه على احترام الأنظمة واللوائح المعتمدة، وحرصه على حماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة، استناداً إلى نظامه الأساسي المعتمد من الجمعية العمومية.من جانبه أوضح المستشار القانوني أحمد الأمير في تصريح خاص لـ«عكاظ» في وقت سابق، أن انسحاب الهلال من المشاركة في بطولة كأس السوبر، سيعرضه لعقوبات قانونية حسب لوائح اتحاد القدم، تصل لحرمان الفريق من المشاركة في البطولة نفسها لمدة موسمين، وتغريمه مبلغاً ماليّاً كبيراً قد يصل لنصف مليون ريال. وهذه العقوبات منصوص عليها صراحة في اللوائح، وتُطبق على جميع الأندية دون استثناء لضمان مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الفرق. جاء ذلك بعد تداول انسحاب نادي الهلال من المشاركة في السوبر السعودي، الذي يواجه فيه نظيره القادسية في نصف النهائي الثاني 20 أغسطس، بينما يلتقي الاتحاد مع النصر في نصف النهائي الأول 19 من الشهر نفسه، على أن تقام المباراة النهائية في 23 أغسطس، وبحسب ما ذكره المستشار القانوني، فإن لوائح بطولة كأس السوبر تنص بوضوح على أن أي انسحاب من الفريق يُحال مباشرة إلى لجنة الانضباط، وهي الجهة المختصة بالنظر في مثل هذه الحالات، واتخاذ العقوبات المناسبة وفقاً للوائح المعتمدة.أولاً: العقوبات الانضباطيةتتمثل العقوبات التي يمكن أن تفرضها لجنة الانضباط في حال انسحاب أي فريق من البطولة في:1- غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال سعودي، وهي عقوبة مالية تهدف إلى الردع وضمان جدية الأندية في المشاركة في البطولات الرسمية.2- خسارة المباراة التي كان من المفترض أن يخوضها، بحيث يُعتبر الفريق منسحباً ويُحتسب الفوز لصالح الفريق المنافس.3- عدم استكمال البطولة، وهو ما يعني خروج الفريق من «السوبر» بشكل رسمي دون أي فرصة للعودة أو إعادة النظر في مشاركته، حتى لو تغيرت الظروف لاحقاً.ثانياً: العقوبات التنظيمية (من لجنة المسابقات)إضافة إلى العقوبات الانضباطية، هناك احتمال لإحالة ملف الفريق المنسحب إلى لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، التي تملك صلاحية فرض عقوبات إضافية، ومنها:1- غرامة مالية إضافية (لم يُحدد مقدارها بدقة)، لكنها تكون بحسب ما تراه اللجنة مناسباً لحجم المخالفة.2- حرمان الفريق المنسحب من المشاركة في بطولة كأس السوبر لمدة موسمين.