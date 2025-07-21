يلتقي منتخب جدة بنظيره منتخب القصيم عند تمام الساعة 7:45 من مساء اليوم (الإثنين) في المباراة النهائية لبطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عاماً على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف في نسختها الثانية، التي ينظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم.ويلتقي منتخبا القصيم وجدة في المباراة النهائية بعد أن تأهلا إلى النهائي، إذ تجاوز القصيم نظيره الرياض بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، فيما تغلب جدة على عسير بنتيجة 4-1 لحساب الدور نصف النهائي، سجل لجدة الثنائي إسماعيل ياسين، وسعد هوساوي «هاتريك».وبدأ منتخب القصيم مشواره في البطولة بالفوز على منتخب الشرقية بنتيجة 2-1، سجل للقصيم عبدالرحمن العواد وعلاء المولد، ومن ثم انتصر على نظيره عسير بهدف دون رد سجله اللاعب سلمان الحماد، وفي الجولة الثالثة (الأخيرة) لدور المجموعات خسر منتخب القصيم من منتخب الجوف بنتيجة 1-4 بعد أن ضمن التأهل لنصف النهائي.فيما بدأ منتخب جدة مشواره بالفوز على منتخب الرياض بهدف دون رد سجله اللاعب سعد هوساوي، ومن ثم تعادل سلبياً مع منتخب الأحساء، وفي الجولة الثالثة انتصر على نظيره منتخب المدينة المنورة بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق سعد هوساوي وحسام الصبياني وفواز الكويتي.وكانت بطولة المنتخبات الإقليمية انطلقت في 15 يوليو الجاري بمشاركة 8 منتخبات إقليمية هي الرياض، الشرقية، الجوف، عسير، القصيم، جدة، المدينة المنورة، الأحساء.يذكر أن بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عاماً تأتي ضمن خطط الاتحاد السعودي لكرة القدم لاكتشاف المواهب في سن مبكرة، وصناعة قاعدة قوية للمنتخبات السنية، كما تسهم في تأهيل الحكام المحليين المعتمدين في بداية مسيرتهم من خلال إدارة هذه البطولات لتساهم في نموهم وتطورهم.