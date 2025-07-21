بعد نفي المتحدث باسم وزارة الرياضة عادل الزهراني، ما ورد من معلومات من أحد المصادر الإخبارية الرياضية بشأن تدخل وزارة الرياضة لثني الهلال عن الانسحاب من كأس السوبر السعودي المقررة إقامته في هونغ كونغ من الفترة 19-23 أغسطس القادم، تلقّى الاتحاد السعودي لكرة القدم خطاباً رسمياً من شركة نادي الهلال، يتضمّن تأكيد اعتذار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي، وبناءً عليه فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة، من خلال اللجان المختصة.كما سيتم العمل بموجب اللائحة التنظيمية لمسابقة كأس السوبر السعودي، بعد استكمال الإجراءات النظامية من قبل لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم.ويؤكد الاتحاد السعودي لكرة القدم في هذا السياق حرصه على احترام الأنظمة واللوائح المعتمدة، وحرصه على حماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة، استناداً إلى نظامه الأساسي المعتمد من الجمعية العمومية.الجدير بالذكر، أن كأس السوبر السعودي سيقام لأول مرة في هونغ كونغ بمشاركة الاتحاد بطل كأسَي خادم الحرمين الشريفين ودوري روشن السعودي، والهلال وصيف بطل الدوري، والقادسية وصيف بطل كأس الملك، والنصر ثالث دوري روشن السعودي، ووضعت القرعة مواجهة قوية ستجمع الاتحاد بالنصر 19 أغسطس، فيما من المفترض أن يلاقي الهلال القادسية 20 أغسطس، وسيصعد الفائزان للنهائي الذي سيقام 23 أغسطس، وستقام جميع اللقاءات في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت السعودية.