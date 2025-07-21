أكد رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر نايف الجعويني، خلال المؤتمر الصحفي الرسمي الخاص ببطولة العالم للبلياردو 2025، التي تنطلق اليوم تحت إشراف وزارة الرياضة، بتعاون مشترك بين الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، وشركة «ماتشروم» العالمية، أن استضافة المملكة هذه البطولة تأتي تجسيداً لحرصها على دعم مختلف الرياضات، مشيراً إلى أنها تمثل فرصة كبيرة لإلهام الجيل القادم من اللاعبين السعوديين، وتعزيز حضور المواهب المحلية على الساحة الدولية.وشهد المؤتمر حضوراً لافتاً من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، إلى جانب نخبة من أبرز نجوم البلياردو في العالم، يتقدمهم بطل العالم الحالي فيدور غورست، والمصنف الرابع عالمياً يوهان تشوا، وبطل العالم 2022 شين فان بونينغ، إضافة إلى النجم السعودي الصاعد خالد الغامدي.من جهتها، أعربت الرئيس التنفيذي لشركة «ماتشروم» إيميلي فريزر عن سعادتها بتنظيم البطولة مجدداً في جدة، قائلة: «تسعدنا العودة إلى جدة لتنظيم نسخة جديدة من هذا الحدث العالمي، حيث الأجواء هنا مثالية، واللاعبون متحمسون لتقديم أداء استثنائي أمام جمهور عاشق للبلياردو، وستجمع لاعبين يمثلون أكثر من 40 دولة، لتكون بحق محطة رياضية عالمية».وعبر عدد من اللاعبين المشاركين عن حماسهم قبل انطلاق المنافسات، وقال الأمريكي فيدور غورست: «العودة إلى جدة للدفاع عن لقبي تجربة مميزة، أملك ذكريات رائعة هنا وأتطلع للحفاظ على اللقب»، فيما أشار الفلبيني يوهان تشوا إلى أن جدة تعد محطة مفصلية في مسيرته العام الماضي، وأنه الآن أكثر استعداداً لتحقيق إنجاز جديد.أما النجم السعودي خالد الغامدي، فقد أعرب عن فخره قائلاً: «تمثيل المملكة في بطولة بهذا الحجم مسؤولية كبيرة وشرف أعتز به»، فيما أوضح بطل العالم 2022 الأمريكي شاين فان بونينغ، أن بطولة العالم للبلياردو تمثل قمة التحديات في اللعبة، وأنه يسعى لاستعادة اللقب وإضافة إنجاز جديد لمسيرته الرياضية.يُذكر أن بطولة العالم للبلياردو 2025 ستُقام خلال الفترة 21-26 يوليو الجاري، وستشهد إقامة 233 مباراة بمشاركة 128 لاعباً من أكثر من 40 دولة، وستُنقل المنافسات عبر بث مباشر محلي ودولي، لتصل إلى جماهير اللعبة حول العالم.