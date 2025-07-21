نفى المتحدث باسم وزارة الرياضة عادل الزهراني، ما ورد من معلومات من أحد المصادر الإخبارية الرياضية بشأن تدخل وزارة الرياضة لثني الهلال عن الانسحاب من كأس السوبر السعودي المقررة إقامته في هونغ كونغ من الفترة 19-23 أغسطس القادم، وأكد المتحدث عدم صحتها جملةً وتفصيلاً، وأنه لا علاقة للوزارة بهذا الخصوص؛ إذ إن هذا الموضوع يتعلق بالاتحاد السعودي لكرة القدم وشركة نادي الهلال، وهو خاضع لأنظمة ولوائح الاتحاد في هذا الإطار، كما أكد الزهراني أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه نشر هذه الأخبار المغلوطة دون التأكد من المصادر الرسمية.وكانت الجهة الإعلامية قد أكدت عبر حسابها الرسمي في منصة «X» بأن نادي الهلال متمسك بقرار الاعتذار عن المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي في هونغ كونغ وتم إبلاغ الاتحاد السعودي لكرة القدم بذلك، وأن وزارة الرياضة واتحاد القدم يرفضان قبول مشاركة الهلال في بطولة السوبر السعودي بالفريق الثاني أو فريق تحت 21 سنة، ويطالبان بمشاركة الفريق الأول، وأن وزارة الرياضة قد تدخلت لمحاولة ثني إدارة الهلال عن قرار الانسحاب والمشاركة في البطولة.الجدير بالذكر، أن كأس السوبر السعودي سيقام لأول مرة في هونغ كونغ بمشاركة الاتحاد بطل كأسَي خادم الحرمين الشريفين ودوري روشن السعودي، والهلال وصيف بطل الدوري، والقادسية وصيف بطل كأس الملك، والنصر ثالث دوري روشن السعودي، ووضعت القرعة مواجهة قوية ستجمع الاتحاد بالنصر 19 أغسطس، فيما من المفترض أن يلاقي الهلال القادسية 20 أغسطس، وسيصعد الفائزان للنهائي الذي سيقام 23 أغسطس، وستقام جميع اللقاءات في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت السعودية.