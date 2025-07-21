ينطلق اليوم (الإثنين) معسكر فريق الأخدود استعداداً للعام الرياضي 2025-2026 في مدينة ازميت التركية ويستمر إلى 11 أغسطس القادم ويخوض خلاله عدداً من اللقاءات الودية، وسيشارك النادي النجراني في مسابقتَي كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري روشن السعودي للمحترفين.وشهد الموسم الماضي من دوري المحترفين إثارة وندية في الجولة الأخيرة لاسيما لفريق الأخدود الذي كان قاب قوسين أو أدنى من العودة لدوري «يلو» للدرجة الأولى ولكنه تمكن من قلب تأخره أمام الخليج إلى فوز في الوقت بدل الضائع ليضمن البقاء في دوري المحترفين على حساب الوحدة الذي رحل للدرجة الأدنى، وساهم هذا البقاء في تحرك إدارة الأخدود لإعداد الفريق بشكل جيد للموسم القادم، إذ تم تجديد الثقة في المدرب البرتغالي باولو سيرجيو حتى 2026، كما تم الاستغناء عن الحارس البرازيلي باولو فيكتور الذي انتقل لفريق أتلتيكو غويانيينسي البرازيلي، وتم التعاقد مع مواطنه صامويل ليما قادماً من بورتو البرتغالي، كما تعاقدت الإدارة مع لاعب الوسط الألماني جوكهان جول قادماً من قاسم باشا التركي.وسيبدأ معسكر الفريق الكروي الأول اليوم، وسيخوض الفريق 4 لقاءات ودية سيكون اللقاء الأول 2 أغسطس القادم، فيما ستكون المباراة الودية الثانية 6 أغسطس، ومن ثم الوديتان الثالثة والرابعة يومي 9 و10 أغسطس. ولم يعلن النادي عن الفرق التي ستلاقي الأخدود، على أن يعود الفريق لأرض الوطن الإثنين 11 أغسطس.